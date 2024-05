donna di 35 anni in condizioni gravi

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella mattina di oggi nel comune di Chioggia. Una donna di soli 35 anni, è stata colpita con alcuni fendenti dall’ex fidanzato, che poco dopo ha deciso di togliersi la vita. Per lui inutili i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto.

Gli agenti intervenuti come da prassi in queste ore stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, come per esempio cosa è successo tra i due ed il perché di questa furia dell’uomo. L’ipotesi era proprio che non riuscisse ad accettare la fine della loro relazione.

Secondo le prime informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 10 maggio, intorno alle 10. Precisamente nel comune di Chioggia, che si trova nella provincia di Venezia. Ovviamente al momento le notizie emerse su questo episodio sono ancora poche e frammentarie, ma saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete.

Da ciò che è emerso i due si erano lasciati da diverso tempo e lavoravano proprio nella stessa azienda, che si occupa di rifiuti, chiamata Veritas. Non si sa bene per quale motivo, ma l’ipotesi è proprio quella che non riusciva ad accettare la fine della relazione, l’uomo di 50 anni sarebbe recato in azienda con un coltello.

Il decesso dell’uomo e le condizioni della donna di 35 anni dopo il tentato delitto

Alla fine, forse alla fine dell’ennesimo litigio tra i due, l’avrebbe colpita con diversi fendenti. Successivamente il 50enne ha puntato l’arma verso sé stesso e si è poi tolto la vita. I presenti si sono presto resi conto della gravità della situazione.

Infatti hanno chiesto il tempestivo intervento sia dei sanitari, che delle forze dell’ordine. I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma per l’uomo non sono riusciti a fare nulla, se non constatare il suo decesso.

La donna invece, al momento si trova ora ricoverata in ospedale, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Gli agenti intervenuti sul posto nel frattempo stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto i motivi che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo.