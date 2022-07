A Malnisio di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, tragedia in una casa. Una donna anziana è stata aggredita dal cane di casa. Aveva appena finito di rimproverare il marito in presenza da un cucciolo di Staffordshire bull terrier, adottato solo pochi mesi fa, quando il cane l’ha azzannata.

La donna di 79 anni vive a Malnisio di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone. Nella mattinata del 21 luglio, intorno alle ore 7, la donna si trovava a casa. Aveva portato la medicina del mattino al marito, ma le è caduta per terra nel tragitto dalla cucina al salotto.

Quando il medicinale le è caduto di mano, il marito ha alzato la voce e l’ha rimproverata, perché aveva paura che la pillola potesse finire in bocca del cane, che si trovava proprio vicino al divano. La donna ha risposto ai rimproveri del marito alzando a sua volta il tono della sua voce.

Quando il cane ha sentito i due proprietari alzare la voce, si è subito scagliato contro la donna, lasciando il posto vicino al divano e aggredendola. Forse ha percepito un atteggiamento ostile nei confronti dell’uomo dal quale non si separa mai da quando è arrivato in quella casa.

La donna in quel momento, anche perché ha problemi di vista, era caduta sul divano. Al cane la sua posizione deve essere apparsa strana e minacciosa. L’ha aggredita al collo, provocando una ferita profonda dalla quale ha perso molto sangue. Il marito ha subito richiamato l’animale che lo ha allontanato dalla moglie.

Donna anziana aggredita dal cane di casa, grave la ferita al collo

Subito l’uomo ha chiamato il 112, che ha inviato nell’abitazione un’ambulanza. I soccorritori hanno stabilizzato la donna sul posto prima di trasferirla d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pordenone.

I medici l’hanno subito sottoposta a un’operazione: la prognosi è di 2 mesi. I Carabinieri hanno ascoltato l’uomo anziano che ha detto che il cane non ha mai dato segni di insofferenza.