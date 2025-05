Donna accoltellata dal marito a Grugliasco: è grave

Una donna di 61 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Torino dopo essere stata accoltellata dal marito a Grugliasco. La vittima è arrivata in ospedale in arresto cardiaco a causa di uno shock emorragico, seguendo la perdita di una notevole quantità di sangue. È stata sottoposta a un intervento chirurgico per l’asportazione della milza ed è attualmente in prognosi riservata.

L’allerta è stata lanciata dalla figlia ventiquattrenne della coppia, presente in casa durante l’incidente. Una vicina ha anche assistito alla scena, vedendo la donna ferita mentre cercava di fuggire lungo le scale. All’arrivo dei carabinieri, il marito è stato trovato in stato confusionale e successivamente arrestato. Le indagini sul caso sono in corso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com