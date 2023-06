Donna abbandona due gatti sulla panchina e scappa: la cercano ovunque

C’è un video che mostra un episodio molto chiaro: una donna abbandona due gattini mettendoli su una panchina e poi scappa, ecco i dettagli.

Abbandonare un animale è un crimine ed è perseguibile dalla legge. Purtroppo, anche questo non ferma le persone dal farlo, soprattutto con la bella stagione. Questo è il caso, ad esempio, di una donna che abbandona due gatti molto tranquillamente e poi scappa in macchina senza lasciare nessuna traccia. L’accaduto è stato ripreso da una telecamera e c’è il video a testimoniarlo. Adesso la stanno cercando ovunque per quello che ha fatto. Cerchiamo di capire che cosa è successo e come fare per aiutare le forze dell’ordine.

Donna abbandona due gatti su una panchina e scappa via: la cercano ovunque

Nel video si vede chiaramente tutto quello che è successo. La donna scende dalla macchina con in braccio due gattini piccoli e li mette sotto ad una panchina.

Ci troviamo nella Contea Henry in Virginia dove la telecamera posta davanti all’edificio dove si è svolto l’accaduta ha ripreso tutto. L’ufficio dello sceriffo ha deciso di diffondere le immagini e di chiedere aiuto per l’identificazione della donna.

Maglietta e pantaloni corti, scarpe bianche, capelli raccolti, questa donna lascia i due gattini sotto la panchina, poi si affretta ad andarsene su una macchina bianca, una Chevrolet Equinox.

I due gattini la guardano andare via come a chiedersi: “Perché ci lascia qui e se ne va senza di noi?”. Infatti, si vedono chiaramente i due piccolini spaesati e sorpresi.

Prima si accovacciano contro il muro, poi si muovono e vanno verso la donna. Miagolano mentre lei se ne va in macchina, accelerando per fare più in fretta che può.

Il tutto è stato pubblicato su Facebook con l’invito a collaborare, ma non solo. Hanno ricordato alla comunità che abbandonare un animale è reato e poi hanno dato tutti i recapiti qualora qualcuno conoscesse la donna immortalata nel video.

Il modo per lasciare degli animali che non si possono più tenere c’è, ma deve essere fatto in tutta sicurezza chiedendo aiuto agli esperti e alle associazioni adibite al recupero degli animali.

Abbandonare in questo modo due gattini piccoli è un rischio enorme per la loro vita. Non hanno più punti di riferimento, probabilmente sono stati portati via alla mamma gatta e andranno incontro a pericoli.