Un tetto sopra la testa e l’amore di una famiglia per trascorrere gli ultimi giorni di vita. Un regalo che i volontari della sezione di Trani della Lega nazionale del cane vogliono fare a Pezzetta, meticcia randagia al momento in custodia in canile. Una cagnolina molto conosciuta e amata in città con tante persone che le hanno dato da mangiare o hanno giocato con lei. “Ora però le è stata diagnosticata una massa tumorale tra milza e fegato – spiega Mariella Lavarra – Ha 15 anni e non possiamo operarla, perché i rischi sono alti, vorremmo perciò donarle gli ultimi momenti di felicità in un luogo caldo e tranquillo”.

Da qui l’appello lanciato attraverso i social della Lega del Cane di Trani: ‘Avremmo voluto che questo momento non arrivasse mai, ma adesso ci ritroviamo a guardarla spegnersi ogni giorno, inermi – scrivono i volontari – Stiamo cercando di non farle mancare nulla, una cuccia calda, coperte calde, cibo di prima scelta, ma è soprattutto in giornate come queste che leggiamo nei suoi occhi e nel suo corpicino smunto e tremante la sua sofferenza. Pezzetta avrebbe bisogno di uno stallo casalingo, in cui trascorrere il tempo che le resta; l’ideale sarebbe una casetta a piano terra, dove poter godere di un giardinetto e di qualche raggio di sole quando lo desidera’.

Al momento non sono arrivate ancora richieste alla onlus, ma la speranza non manca, ora che le condivisioni al post continuano ad aumentare: “L’ideale – prosegue Lavarra – sarebbe una famiglia senza cani o comunque senza cani giovani, perché Pezzetta è un esemplare solitario e ha bisogno di tranquillità”. Per chi si dovesse fare avanti, l’associazione assicura che sarà loro impegno fornire gratuitamente cibo, medicine, coperte e visite veterinarie.

‘Abbiamo bisogno di voi, di tutti coloro che l’hanno seguita e amata fino ad oggi per questo ultimo impegno con lei’ le parole che chiudono l’appello a un gesto di generosità. Chiunque voglia avere informazioni a riguardo può inviare una mail all’indirizzo lndc.trani@gmail.com .