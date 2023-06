Dongle Wireless HDMI Mini Screen Share Display Receiver HD, WiFi Display Suitable for Miracast/DLNA/Airplay for Android/iOS/Windows/Mac OS/Monitor/Projector (S)

Descrizione prodotto

8 Caratteristiche:

Per Android:

Collega prima il WiFi del dongle sul tuo smartphone. Aprire “Wireless Projection” e quindi connettersi.

Per iPhone:

Collega prima il WiFi del dongle sul tuo smartphone. Apri “Air Play” e poi connettiti.

Compatibilità:

Compatibile con i sistemi più comunemente usati di Android, Windows, iOS e Mac OS.

WiFi Stabile:

Assicurarsi che il dongle del display wireless funzioni in una circostanza WiFi stabile. Consigliamo un adattatore (5V, 2A).

Supporto per la modalità di riproduzione in background:

Potresti navigare in Internet, giocare ai giochi mobili o guardare le immagini sui tuoi smartphone mentre guardi i video sul grande schermo.

Per Netflix:

Gli utenti Android potevano guardare i video di Netflix installando Google Home mentre gli utenti iPhone non potevano guardarli per la protezione del copyright.

Supporto per video 4K HD:

Questo dongle HDMI wireless 4K supporta la maggior parte delle risoluzioni, puoi condividere video e audio più lussuosi con i tuoi amici o familiari tramite la connessione di router e dispositivi.

Per home cinema, giochi mobili, riunioni, formazione, ecc.

Potresti trasmettere video / giochi / musica / foto / file dai tuoi smartphone / tablet / computer a dispositivi HDMI come TV e proiettori, adatti per l’intrattenimento domestico / affari / istruzione / formazione, ecc.

Specifica:

Banda WiFi: 2.4G Supporto: DLNA / airmirror / Airplay / Miracast Alimentazione: 5V / 2A (fornito con cavo micro USB) Supporta Google: Supporta il mirroring dell’app Google Home e il mirroring di Chrome Il pacchetto include: 1 x dongle display WiFi, 1 x cavo micro USB, 1 x manuale utente Formati audio supportati: MP1 / MP2 / MP3 / WMA / OGG / adpcm-wav / pcm-wav / AAC Formato video supportato: AVI / DiVX / MKV / TS / DAT / MPG / mprg / MOV / MP4 / RM / RMVB / WMV

❦ Supporta tre modalità: Miracast, DLNA, Airplay (vi invieremo un video nel messaggio post-vendita su come installare). Questo dispositivo TV supporta la duplicazione dello schermo e lo streaming di video: proiezione di foto, video, musica, PPT, browser web da smartphone iPhone e Android a grandi schermi come TV, tablet, proiettori.

❦ Attenzione: il sistema iOS non supporta le applicazioni di pagamento sottese che hanno una protezione HDCP dei diritti d’autore, come Netflix, HBO go, HULU, ecc. Il sistema Android supporta queste applicazioni tramite Google Home. Si consiglia di utilizzare entro 5 – 7 metri e mettere il vostro smartphone sul tavolo per mantenere il segnale stabile.

❦ Facile da collegare: 3 passaggi: 1. Inserire un’estremità della chiave dello schermo sul televisore HDMI / proiettore. L’altra estremità del dongle deve essere inserita nella presa di alimentazione con un adattatore (5 V, 2 A). Una volta collegato, vedrai il Wi-Fi e la password sullo schermo del televisore. Collegare il WiFi del dongle al vostro smartphone; 3. Fare clic sull’icona di proiezione wireless sul tuo smartphone (iPhone: Air Play; Android: proiezione wireless) e quindi collegarsi.

❦ Ampia compatibilità: non sono necessarie altre applicazioni o driver di sistema per la connessione (non è necessario neanche il WiFi per la connessione). Compatibile con: iOS 7.0, Android 4.2, Windows 8.1, Mac OS X 10.9 e superiori.