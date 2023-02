Dongle hdmi wireless, WiFi Wireless Mini Screen Share Display Ricevitore HD, Display WiFi Adatto per Miracast/DLNA/Airplay per Android/iOS/Windows/Mac OS/Monitor/Proiettore

specific:

Banda WiFi: 2.4G

Risoluzione: 1080P/720P

Alimentazione: 5V / 2A (fornito con cavo micro USB)

Supporto: DLNA/Air Mirror/Airplay/Miracast

Supporto per il mirroring e il mirroring dell’app Google Home

Sistema operativo richiesto: iOS / Android / Mac / Windows

Per Android: supporto per Android 4.2 e versioni successive

Per Mac OS: supporto per MAC OS 10 e versioni successive

Per iOS: supporto per iOS 8.0 e versioni successive

Per Windows: supporto per Windows 7 e versioni successive

Formati audio e video supportati:

Formato video supportato: AVI / DiVX / MKV / TS / DAT / MPG / MPRG / MOV / MP4 / RM / RMVB / WMV

Formati audio supportati: MP1 / MP2 / MP3 / WMA / OGG / adpcm-wav / pcm-wav / AAC

Il pacchetto include:

1 dongle display Wi-Fi

1 cavo per modulo micro USB

1 x manuale utente inglese

Istruzione:

È un ricevitore per il mirroring dello schermo wireless.

Gli utenti possono facilmente trasmettere video o giochi da uno schermo piccolo a uno grande Supporta il mirroring di più sistemi operativi tra cui Windows, macOS, Android e iOS.

Viene fornito un firmware gratuito in esecuzione per mettersi al passo con i dispositivi più recenti.

Si prega di seguire la guida per l’utente di seguito per completare la configurazione.

Nota:

1. Questo dispositivo è progettato per trasmettere dati tramite Wi-Fi. Si prega di non coprire il dispositivo con metallo.

2. Il dispositivo ha una scarsa capacità di penetrazione della parete. Si prega di non usarlo dove ci sono partizioni.

3. Per la disponibilità di una buona esperienza, il telefono o il computer è idealmente a 3-5 metri dal dispositivo.

4. Se l’interfaccia TV continua a non

Due modalità di lavoro: condivisione dello schermo online e condivisione video. Con la modalità push video, puoi riprodurre video in background e aprire altre app mentre guardi la TV. Usa Chromecast Youtobe, Hulu compatibile con migliaia di app video. (Per Netflix, Android può supportare parte. * IPhone non lo supporta.)

Dongle display wireless: streaming di contenuti (video HD/giochi/musica/foto/file) dal tuo smartphone/tablet/PC/Mac a dispositivi HDMI come TV e proiettori, adatto per l’intrattenimento domestico/aziendale/istruzione/formazione

Compatto e facile da trasportare: il dongle display wifi è perfetto per presentazioni in ufficio o a scuola. (Immagini PowerPoint/Excel/Word/PDF/Smartphone/Tablet che possono essere convertite in HDTV o proiettore)

Straordinaria qualità dell’immagine: goditi un’immagine più nitida, colori più profondi e video più fluidi con questo dongle per la riproduzione dello schermo con contenuti fino a 2K su un televisore. Indipendentemente dal fatto che la tua TV sia in qualità HD 1080p, il contenuto viene automaticamente ottimizzato per fornire la migliore qualità dell’immagine possibile

Questo dongle display WiFi HDMI 1080P supporta la modalità Miracast / Airplay / DLNA, compatibile con IOS 7.0+, Android 5.0+, sistema Mac e Windows (iPhone, iPad, Macbook, Samsung, Huawei, Microsoft Laptop, PC ecc.) compatibile

19,99 €