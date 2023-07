Dongle Display Wireless 5G/2.4G, 4K WiFi Portatile Display Ricevitore 1080P HDMI Screen Mirroring Compatibile con Telefono-TV Proiettore Supporto Miracast Airplay DLNA (Type1)

Come usarlo: Per dispositivi Android:

Attendere la schermata principale dopo l’accensione.

Accendere il menu Android, quindi abilitare il dongle.

Selezionare Mira-Screen come destinazione e attendere la connessione.

La schermata Android verrà visualizzata sul televisore, riconnettersi se necessario. Per i dispositivi iOS:

Attendere la schermata principale dopo l’accensione.

Collega il tuo iPhone con Mira-Screen tramite Wi-Fi. Avvia il browser sul tuo iPhone per configurare Internet per Mira-Screen (collega Mira-Screen al tuo router WiFi Home).

Connetti l’iPhone al router WiFi domestico. Scorri verso l’alto sull’iPhone e tocca AirPlay Mirroring, quindi seleziona Mira-Screen come bersaglio.

Lo schermo del tuo iPhone/iPad verrà visualizzato sul tuo televisore tramite Mira-Screen. Per PC Windows:

Attendere la schermata principale dopo l’accensione.

Per Windows 8.1, eseguire “Windows Start Menu > Impostazioni > PC e dispositivi > Dispositivi> Aggiungi un dispositivo”, quindi cercare Mira-Screen dongle.

Per Finestra 10, eseguire “Menu Start di Windows > Impostazioni > Dispositivi connessi > Aggiungi una stampante o uno scanner”, quindi cercare il dongle Mira-Screen.

Lo schermo di Windows verrà visualizzato sul televisore tramite la connessione Mira-Screen. Ampio utilizzo:

-Guarda con i colleghi in riunione-Mirroring schermo al proiettore, condividere PPT, posta, documenti e altri contenuti in modalità wireless.

-Guarda con gli studenti in aula-Mirroring schermo su grande schermo, condividere contenuti didattici in modalità wireless.

-Guarda con la tua famiglia a casa-Mirroring schermo su TV, condividere foto, video, film in modalità wireless. Portalo mentre viaggia, condividi il tuo telefono in TV in qualsiasi momento. Contenuto della confezione:

– Ricevitore Display WiFi X 1

– Cavo Micro USB WiFi X 1

– Manuale X 1



Alta qualità e facile da trasportare: dongle wireless integrato con un chip dual core, supporta la decodifica H.265. Impedisce allo streaming di far cadere il segnale o tagliare. Nessun problema con ritardo e congelamento. Rende stabile lo streaming. Il dongle Wifi per smart tv è adatto a tutte le spine di interfaccia USB ed è più comodo da usare. Design elegante e compatto per uso domestico e in viaggio.Facile da usare: nessun driver o software aggiuntivo. Solo per 3 passi: Plug->Connect->Mirror. Collegalo alla porta HDMI del televisore e utilizza un alimentatore, quindi collega il dispositivo con modalità Miracast, Airplay o DLNA con le istruzioni, infine mirroring di video, giochi/musica/foto/file dal telefono/tablet/laptop/Mac a TV/monitor/proiettori/auto.Modalità multi-funzionamento: supporta i protocolli Miracast, DLNA, Airplay, Google Home. Questo supporta Airplay (per iOS/Mac) e Miracast (per Android/Windows), in grado di trasmettere in modo sincrono lo schermo da smartphone e laptop al grande schermo; DLNA ti consente di guardare video mentre usi altre cose sul telefono.Compatibilità universale: supporta YouTube, Facebook, Twitter, Netflix, Hulu, Spotify, Hbonow, CBS, Just DANCE, ecc. Compatibile con dispositivi iOS (iOS7.0/iPhone5/iPad 2 e superiori), dispositivi Android (Android 4.3 e superiori), Mac 10.8 e Windows 8.1 e superiori, Nexus 1-9, Pixle1-3. Se avete domande su questo dongle, non esitate a contattarci, saremo al vostro servizio in qualsiasi momento.

