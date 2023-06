Dongle Display Wireless 2.4G, Ricevitore Display Portatile 4K WiFi HDMI Screen Mirroring per PC/Tablet/Phone a HD Display TV Projector

Il dongle di visualizzazione wifi offre una migliore esperienza di gioco, dal piccolo al grande schermo. È una soluzione perfetta per i fanatici dello sport, i giocatori, gli editor video e gli appassionati di cinema. Qualità dell’immagine sorprendenteIl dongle di visualizzazione wifi offre una migliore esperienza di gioco, dal piccolo al grande schermo. È una soluzione perfetta per i fanatici dello sport, i giocatori, gli editor video e gli appassionati di cinema. Schermo grande 4K Ultra HD

Il dongle wifi supporta l’uscita video 4K e l’uscita audio di alta qualità. L’adattatore HDMI offre un’esperienza di grande schermo HD. Supporta più sistemi

Il dongle di visualizzazione Wifi è compatibile con Android 4.2, iOS 8.1, Mac OS X 10.9, Windows 8.1 e superiori. 📱 Come funziona?

📍Impostazione per iOS

Fase 1. Collegare l’iPhone/iP@d con Mira-Screen XXXXXX sullo schermo, quindi inserire la password: 12345678;

Fase 2. Aprire una pagina del browser arbitraria sul proprio iPhone/iP@d e accedere all’indirizzo IP:

Passo 3. Trovare il WiFi della propria abitazione/azienda nel browser e configurarlo;

Passo 4. Passare il WiFi originale dell’iPh0ne/iP@d al WiFi di casa o dell’azienda impostato da voi e aprire AirPlay Mirroring, quindi lanciare lo schermo con successo. 📍Impostazione per Android

Passo 1. Attendere la schermata principale di Mira-Screen dopo l’accensione;

Passo 2. Accendere le impostazioni del telefono e individuare la funzione Mira-cast (come Smart Multi-screen/Smart View/Mira-cast);

Passo 3. Selezionare Mira-Screen come destinazione e attendere la connessione;

Passo 4. Lo schermo di Android verrà visualizzato sul televisore/proiettore. I passaggi operativi del Mac sono fondamentalmente gli stessi di iOS. Per il funzionamento di Windows (8.1 e 10) e di altri dispositivi, consultare le istruzioni. Note importanti:

Si prega di mantenere l’alimentazione (almeno 5V/1A) collegata durante l’uso.

Assicurarsi che il proprio smartphone o tablet Mira-cast / DLNA sia compatibile prima di acquistare il dongle. Imballaggio

【Alta Qualità e Facilità di Trasporto】 Il dongle wireless integra un chip dual core di ultima generazione, che supporta la decodifica H.265. Impedisce allo streaming di perdere il segnale o di interrompersi. Nessun problema di lag e blocco. Rende stabile lo streaming. Il dongle Wifi per smart tv è adatto a tutte le interfacce USB ed è più comodo da usare.【Facile da Usare】Non è necessario alcun driver/software aggiuntivo. Solo 3 passaggi: Inserire->Collegare->Specchietto. Collegarlo alla porta HDMI del televisore e utilizzare un alimentatore, quindi collegare il dispositivo con le istruzioni, infine eseguire il mirroring di video/giochi/musica/foto/file dal telefono/Tablet/Laptop/Mac a TV/Monitor/Proiettori/Auto.【Modalità di Funzionamento Multipla】Supporta i protocolli Mira-cast, DLNA, Airplay, Google Home. Supporta Airplay (per iOS/Mac) e Mira-cast (per Android/Windows), in grado di proiettare in modo sincrono lo schermo dallo smartphone e dal laptop al grande schermo; DLNA consente di guardare i video mentre si utilizzano altre funzioni sul telefono.【Compatibilità Universale】Supporta YouTube, Facebook, Twitter, Netflix, Hulu, Spotify, Hbonow, CBS, JUST DANCE, PANDORA, ecc. Compatibile con dispositivi iOS, Android, Mac 10.8 e Windows 8.1 e superiori, Nexus1-9, Pixle1-3.

28,99 €