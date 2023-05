Dongle, adattatore wireless HDMI, Media Streaming Sticks TV Screen Share Display Receiver per Miracast/DLNA/Airplay/Fürgoogle Chromecast/Android/iOS/Windows/Mac OS/Monitor

Descrizione prodotto

L’adattatore di visualizzazione WiFi

Schermo a specchio e connessione wireless. L’adattatore di visualizzazione Wi Fi può sincronizzare immagini, Audio, Video e giochi da un T l phone intelligente/laptop/tablet/PC a dispositivi di grande schermo come TV HDMI, Monitor e proiettore. Compatibile anche con 2.4G, Assicura un fluido di trasmissione del segnale sicuro e stabile

Riproduci contenuti Full 1080P HD

Il dongle per display Wi-Fi wireless 1080p riflette i contenuti Full HD su qualsiasi display collegato HDMI in un batter d’occhio. Nessuna applicazione aggiuntiva, è possibile godere liberamente dei supporti in streaming della risoluzione 1080P sul grande schermo.

Ampiamente compatibile

Questo dongle per display WiFi HDMI supporta DLNA / AirMirror / Airplay / Miracast ed è compatibile con iOS 8 + / Android 5.0 + / Mac / Windows 7+. Compatibile con tutti i dispositivi con porte HDMI

2.4G Wi-Fi HDMI

L’adattatore display wireless utilizza un’antenna 2.4G esterna. Dongle WiFi Il dongle wireless trasmette contenuti HD 1080p con buffering a bassa perdita. Ti consente di ascoltare musica, foto e video sempre e ovunque.

Facile da trasportare

L’adattatore display WiFi wireless è ultraleggero, Leggero, Compatto, Salvaspazio in termini di prestazioni e volume, Facile da trasportare e può essere utilizzato per viaggi, Riunioni, Viaggi di lavoro, Riunioni di famiglia, Feste informali, Film e altro ancora.

Facile da usare

Non è richiesto alcun driver di applicazione o software.Non è necessario passare da Airplay a Miracast, Cambia automaticamente, Semplicissimo. Solo da 3 passaggi (Plug-> Connect-> Mirror)

Visione 3D

Puoi godere del grande schermo come guardare film, Giocare a giochi, Fare un cin ma. Cambiare un piccolo schermo in uno grande può anche proteggere i tuoi occhi

Video multipiattaforma perfetto

TV Stick supporta il mirroring dello schermo e la trasmissione video: foto simultanee, video, musica, file di ufficio, browser Web, telecamera dal vivo da I Phone, smartphone Android, tablet TV a schermo di grande schermo, proiettore WiFi, presentazione PPT Design e videoconferenza.

24,99 €