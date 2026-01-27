5.7 C
Doncic trascina i Mavericks

Doncic ha segnato 46 punti, con 15 canestri su 25 tentativi, 8 triple su 14 e 8 tiri liberi su 12, oltre a 11 assist e 7 rimbalzi in 38 minuti nella vittoria per 129-118 contro i Bulls. Ha raggiunto la soglia dei 40 punti per l’ottava volta, con 20 punti nel solo terzo quarto, e ha stabilito un nuovo record personale di triple segnate in una partita. Inoltre, ha guidato tutti i giocatori con 11 assist, ottenendo il quarto doppio-doppio consecutivo. Doncic ha registrato tre doppio-doppio e un triplo-doppio nelle ultime quattro partite, con una media di 37,3 punti, 10 assist, 9,8 rimbalzi e 1,5 palle rubate per partita.

