Donbass, soldato ucraino mette a riparo dagli spari il cucciolo

Un soldato ucraino nota un cucciolo davanti a sé mentre si sentono i rumori degli spari e decide di metterlo a riparo.

Dura da quasi un anno il conflitto tra Russia e Ucraina e, purtroppo, ormai siamo abituati a leggere di attacchi che non accennano a cessare. Sono moltissimi i soldati che durante le loro pattuglie si imbattono in animali che si aggirano in luoghi che potrebbero essere pericolosi e moltissimi di loro decidono di provare a salvarli. Proprio come si può vedere nel video diventato virale su Tik Tok dove un soldato ucraino nota un cucciolo di gatto e prova a richiamarlo a sé per metterlo a riparo dagli spari che si sentono in sottofondo.

Spari in sottofondo, il soldato ucraino richiama un gatto per metterlo a riparo

In questo ormai lungo anno di conflitto tra Russia e Ucraina sono moltissimi i video che girano in rete in cui è possibile notare animali che si aggirano in zone potenzialmente pericolose. Sono molti i militari che, notando questi animali in pericolo, decidono di “adottarli” e portarli con loro nelle trincee per riuscire a salvarli. Gli animali spesso sembrano infatti non rendersi conto delle minacce che li circondano, forse ormai abituati ai rumori delle esplosioni e degli spari.

Tra i video che girano su Tik Tok è diventato virale il video girato da un soldato ucraino in Donbass in cui l’uomo nota un gatto in un campo che resta immobile tra gli spari che si sentono in sottofondo.

Quel luogo non è di certo sicuro per l’animale e l’uomo decide di fare qualcosa per provare a portarlo in salvo ed evitare così che gli possa accadere qualcosa.

@user5788080033445♬ оригінальний звук – Glorious Cossack

Nel video è possibile sentire gli spari che fanno da “colonna sonora” e notare il gatto rimanere immobile e accovacciato tra diversi detriti. Il soldato però è davvero preoccupato per il cucciolo e decide di richiamarlo a sé per metterlo a riparo. Inizialmente il gatto sembra non ascoltare il richiamo del militare, ma pochi secondi dopo è possibile vedere come l’animale decida di alzarsi e di dirigersi proprio verso l’uomo che sta tentando di salvargli la vita! Il video di questo gesto altruista è diventato in poco tempo virale sul social, arrivando a collezionare oltre 62 mila like e centinaia di commenti degli utenti che elogiano il comportamento del soldato che ha deciso di non fare finta di nulla. (G. M.)