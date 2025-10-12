Donazione straordinaria per l’educazione in California

Un’organizzazione no-profit californiana, impegnata a migliorare le opportunità educative e lavorative per studenti provenienti da contesti svantaggiati, ha ricevuto un significativo contributo da parte della filantropa MacKenzie Scott.

Scott ha donato 42 milioni di dollari all’organizzazione ‘10,000 Degrees’, che si dedica a supportare gli studenti durante il loro percorso universitario e oltre. Da quasi cinquant’anni, ‘10,000 Degrees’ ha aiutato più di 80.000 studenti e ha erogato oltre 113 milioni di dollari in borse di studio, con l’obiettivo di rompere il ciclo della povertà generazionale negli Stati Uniti e creare molti effetti positivi nelle vite degli studenti e delle loro comunità.

Kim Mazzuca, Presidente e CEO di ‘10,000 Degrees’, ha espresso gratitudine per la fiducia e l’investimento nella missione dell’organizzazione. Ha sottolineato che questo dono straordinario rappresenta un’affermazione del potere dell’istruzione e un investimento vitale nelle comunità, specialmente in un momento così cruciale.

In un comunicato, è stato annunciato che questa nuova donazione permetterà a ‘10,000 Degrees’ di affrontare il divario nelle opportunità educative, offrendo supporto nella consulenza per l’università, borse di studio e mentorship da parte di neolaureati, per aiutare gli studenti a intraprendere un percorso verso il successo.

Mazzuca ha ribadito l’impegno dell’organizzazione affinché ogni studente, indipendentemente dal proprio background, possa avere la reale possibilità di raggiungere il proprio potenziale e vivere una vita sana e prospera. Guy Lampard, presidente del consiglio di amministrazione, ha evidenziato che il dono di Scott avrà un impatto profondo e duraturo, aumentando significativamente il supporto per gli studenti dalla loro prima fase verso l’università fino alla laurea e a carriere significative.