20.3 C
Roma
domenica – 12 Ottobre 2025
Positive

Donazione straordinaria per l’educazione in California

Da StraNotizie
Donazione straordinaria per l’educazione in California

Un’organizzazione no-profit californiana, impegnata a migliorare le opportunità educative e lavorative per studenti provenienti da contesti svantaggiati, ha ricevuto un significativo contributo da parte della filantropa MacKenzie Scott.

Scott ha donato 42 milioni di dollari all’organizzazione ‘10,000 Degrees’, che si dedica a supportare gli studenti durante il loro percorso universitario e oltre. Da quasi cinquant’anni, ‘10,000 Degrees’ ha aiutato più di 80.000 studenti e ha erogato oltre 113 milioni di dollari in borse di studio, con l’obiettivo di rompere il ciclo della povertà generazionale negli Stati Uniti e creare molti effetti positivi nelle vite degli studenti e delle loro comunità.

Kim Mazzuca, Presidente e CEO di ‘10,000 Degrees’, ha espresso gratitudine per la fiducia e l’investimento nella missione dell’organizzazione. Ha sottolineato che questo dono straordinario rappresenta un’affermazione del potere dell’istruzione e un investimento vitale nelle comunità, specialmente in un momento così cruciale.

In un comunicato, è stato annunciato che questa nuova donazione permetterà a ‘10,000 Degrees’ di affrontare il divario nelle opportunità educative, offrendo supporto nella consulenza per l’università, borse di studio e mentorship da parte di neolaureati, per aiutare gli studenti a intraprendere un percorso verso il successo.

Mazzuca ha ribadito l’impegno dell’organizzazione affinché ogni studente, indipendentemente dal proprio background, possa avere la reale possibilità di raggiungere il proprio potenziale e vivere una vita sana e prospera. Guy Lampard, presidente del consiglio di amministrazione, ha evidenziato che il dono di Scott avrà un impatto profondo e duraturo, aumentando significativamente il supporto per gli studenti dalla loro prima fase verso l’università fino alla laurea e a carriere significative.

Articolo precedente
Addio Diane Keaton: Al Pacino e Woody Allen in Lacrime
Articolo successivo
Assistente Sociale per RSA nei Colli Euganei con Focus sul Benessere dei Pazienti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.