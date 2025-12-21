Donazione per Canile Ferrara

Il Canile comunale di Ferrara ha ricevuto una nuova donazione di 8 quintali di alimenti per cani, suddivisi tra crocchette e cibo umido. Questa donazione costituisce un supporto concreto che permetterà di rispondere alle necessità quotidiane della struttura e di garantire continuità nella cura degli animali ospitati.

Questa iniziativa si inserisce nella continuità delle azioni già avviate in precedenza e conferma il valore della collaborazione tra l’amministrazione comunale e le imprese del territorio per il benessere della comunità. Alla donazione hanno partecipato il Poliambulatorio F Medical, l’Ambulatorio Odontoiatrico Lovely Dentist e il gruppo 626 Antincendi, che hanno contribuito alla fornitura degli alimenti.

Alla consegna del materiale, l’assessore Chiara Scaramagli ha evidenziato l’importante valore dell’iniziativa, sottolineando come queste donazioni dimostrino l’importanza di costruire una comunità che si prende cura dei propri spazi e delle proprie realtà attraverso la collaborazione tra pubblico e privato. Secondo l’assessore, il canile comunale è un bene di tutti i ferraresi e iniziative come questa rafforzano il senso di responsabilità condivisa e partecipazione civica.