Avete presente il caso della bambina siciliana che voleva la torta dei Little Pony e se n’è ritrovata una con Little Tony? Bene, una cosa simile è successa a Donatella Versace. Ospite di Fedez e Luis a Muschio Selvaggio, la regina della moda italiana ha raccontato un aneddoto super trash su due band inglesi, i Blur e i Blue.

“Io volevo il gruppo dei Blur. Mi sono arrivati i Blue, oddio non mi ricordo nemmeno che canzone hanno fatto. Io quando li ho visti ho detto ‘oddio no’. Ok, questa la tagliate. Che poi li avevo fatti venire con un jet. Quando mi sono arrivati davanti volevo morire. Non avevo il coraggio di dirglielo e nemmeno agli altri ‘guardate che non sono loro’. Diciamo che è stato un difetto di pronuncia. Io ho studiato lingue all’università, ma devi abitare in America per avere la pronuncia. E non ho ancora conosciuto i Blur”.

Queen Donatellà quando si è ritrovata davanti Lee, Duncan, Anthony e Simon…

Anthony Costa racconta l’aneddoto di cui ha parlato anche Donatella Versace.

“Si tratta di una cosa accaduta quasi 20 anni fa. Siamo stati invitati alla Milano Fashion Week, da Donatella Versace. Abbiamo preso un aereo privato mandato da lei, ci hanno portati in Italia. Siamo atterrati, siamo andati alla sfilata di moda e dopo hanno detto ‘Donatella vuole incontrarvi’. Così ci siamo messi in fila, come se stessimo incontrando la Regina, e lei ci ha guardati. Era delusa, io dissi a Simon ‘questo è un po’ strano; dovremmo essere gli ospiti. Cosa sta succedendo?’ Comunque, per farla breve, quando siamo tornati a Londra, abbiamo saputo che lei aveva invitato i Blur e non i Blue”.

Non Donatella Versace che racconta di aver voluto invitare i Blur ma i suoi collaboratori hanno capito male la sua pronuncia e le hanno portato un’altra band che si chiama Blue 😭 — giada 🍭 (@wrapinpetals) May 24, 2021

Mi sento male per Donatella che voleva i Blur e a causa della pronuncia le mandano i Blue. — Sailor Stupider (@DukeOfSuffolk) May 25, 2021