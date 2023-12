Donatella Versace difende la Ferragni e attacca la Lucarelli: “Lei che fa?”

Carta stampata, siti, utenti sui social, tutti in questi giorni stanno parlando del caso del pandoro di Chiara Ferragni, tanto che l’imprenditrice digitale ha deciso di intervenire ed ha pubblicato un video di scuse in cui ha annunciato che donerà un milione di Euro all’Ospedale Regina Margherita. Adesso ha rotto il silenzio anche l’imperatrice suprema della moda italiana, Donatella Versace. La stilista ha preso le parti di Chiara ed ha anche punzecchiato Selvaggia Lucarelli, chiedendosi quanta beneficenza faccia la giurata di Ballando con le Stelle.

L’intervento di Donatella Versace sul caso del pandoro di Chiara Ferragni: “Di cosa deve scusarsi Chiara?”

Donatella Versace in un commento Instagram ha scritto: “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni e chiedete a quella che si definisce “giornalista” quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno 1 euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione“.



“Il punto è che dobbiamo pensare dove piazzare Donatella perché non parla praticamente più con nessuno!” .cit pic.twitter.com/zaKXqbyEAo — ✈️🚀 (@stefanogv79) December 20, 2023

L’ironia di Fiorello sui pandori della Ferragni.