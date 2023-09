Donatella Versace contro il Governo Meloni: il discorso per la comunità LGBT

Donatella Versace durante la Milano Fashion Week ha attaccato il Governo Meloni e ha fatto un bel discorso per la comunità LGBT+.

Presentata da Marco Mengoni sul palco dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 per ricevere il premio Equality ed Inclusivity Award, Donatella Versace ha detto:

“Grazie onorevole Alessandro Zan, che è seduto lì accanto a me, per essere qui insieme a me stasera. La tua voce è vitale nel mondo, io sono qui per supportare tutto quello per cui lotti. Qui in Italia non è mai stato più importante di adesso difendere i diritti delle minoranze. Il nostro Governo è deciso a togliere i diritti degli individui a vivere come desiderano, la libertà di camminare per strada con la testa alta e senza paura, la libertà di costruirsi una famiglia e vivere come si vuole, la libertà di amare chi si vuole. Dobbiamo tutti combattere per la libertà”.