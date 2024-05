Donatella Rettore torna sulle scene con “Il Senso del pericolo”

Donatella Rettore sta per pubblicare un nuovo singolo intitolato “Il Senso del pericolo” che anticipa l’uscita di un album di inediti.

Dopo il notevole ritorno sul palco del Festival di Sanremo nel 2022 con la hit “Chimica“, realizzata insieme a Ditonellapiaga, e le successive collaborazioni con artisti come Tancredi e i Legno, il 2024 segna l’arrivo di un nuovo capitolo nella carriera di Donatella Rettore con il lancio del singolo estivo “Il Senso del pericolo“.

“Il Senso del pericolo”: un inno all’estate

“Il Senso del pericolo” segna l’attesissimo ritorno di Rettore nel panorama musicale italiano, arricchendolo con un brano che promette di essere la colonna sonora dell’estate 2024. Lanciato il 24 maggio sotto l’etichetta Warner Music Italy e prodotto da Luca Chiaravalli, il singolo anticipa un nuovo album di inediti che la cantautrice è pronta a condividere con il pubblico.

Il brano si distingue per il suo spirito libero, un invito a cogliere le opportunità che la vita ci presenta, celebrando la spensieratezza e l’adrenalina delle avventure estive.

L’anima del brano raccontata da Rettore

Le parole di Donatella Rettore offrono una finestra sul cuore pulsante del brano. Così lo descrive la cantante: “Essere in uno stato di perenne ma piacevole febbre, che non ti fa pensare. E così, passi con il rosso, vai a sbattere contro le porte a vetri dei negozi, con la gente che ti insulta gridando : “ hey tu dove ce l’hai la testa !?!!!! “.

“Tanto tu non li senti, sei da un’altra parte . E in quell’istante arriva lui, ti spalancala portiera, e tu sali contenta, perché in quel posto ci stai perfettamente. Non ti servono specchi, beauty case, spazzolini da denti . Non hai tempo per i dettagli, corri incontro all’estate e al tuo destino. FINALMENTE .”

Donatella Rettore

“Il Senso del pericolo” di Rettore è un manifesto per un’estate all’insegna dell’audacia e della scoperta di sé. Un’iniezione di energia che promette di portare un vento di novità nel panorama musicale italiano, riconfermando il talento e la capacità di innovazione di una delle icone più amate degli anni ’80.