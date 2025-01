Donatella Rettore scatena una polemica: “Tu sei un maschio!”

Nella terza puntata di “Ora O Mai Più”, Donatella Rettore ha avuto una discussione accesa con Valerio Scanu, al quale ha consigliato di essere più umile. La giurata ha assegnato un sei a Scanu, non per la sua performance, che meriterebbe dieci, ma per il suo atteggiamento. Ha invece dato un dieci a Matteo Amantia, lodando il suo look elegante e maschile, il che ha suscitato polemiche sui social network. La Rettore ha affermato: “Tu sei giusto, sei un maschio, bello”, il che è stato interpretato come un attacco velato a Scanu, insinuando che non sia “maschio”.

Molti utenti sui social hanno criticato la giurata, suggerendo che i suoi complimenti per Amantia avessero un tono offensivo nei confronti di Scanu. Ci sono stati commenti sui presunti atteggiamenti omofobi di Rettore, che pare abbia fatto distinzioni tra diversi tipi di uomini durante altre interviste. Gli spettatori hanno notato che, sebbene non abbia menzionato esplicitamente Scanu, le sue affermazioni sui “veri uomini” e gli abiti giusti sembrassero rivolte a lui.

Alcune osservazioni sottolineano la contraddizione di Rettore, una figura icona della comunità LGBTQ+, che promuove un’immagine tradizionale di mascolinità mentre critica altri artisti. In questo contesto, i commenti di Rettore hanno sollevato interrogativi sulla sua posizione e la sua credibilità come giudice in un programma di talent show.