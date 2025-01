Donatella Rettore: “Rifiuto il duetto con la Bertè, è troppo vecchia”

Donatella Rettore, reduce dalla prima puntata di “Ora o mai più”, è stata ospite a “La Vita in Diretta”, dove ha affrontato la sua rivalità con Loredana Bertè. Rispondendo alle domande di Alberto Matano, Rettore ha dichiarato di non aver mai litigato con Bertè, ma ha lanciato diverse frecciatine. Ha rivelato di aver sentito Bertè esprimere pareri negativi sulla sua canzone “Splendido Splendente”, e ha sottolineato che la rivalità tra le due è ben documentata, essendo entrambe icone musicali degli anni ’80.

Rettore ha ricordato un episodio del 2022 in cui si sono incrociate e Bertè se ne è andata, e ha menzionato una lite avvenuta a Saint Vincent riguardante Mimì, una collega. In quell’occasione, Rettore difese Mimì dall’accusa di portare jella, il che portò a una tensione con Bertè. La cantante ha anche condiviso che tra loro c’era stata almeno una querela, originata da commenti di Bertè sui suoi dischi non venduti, a cui Rettore rispose accusandola di invidia.

Nel corso dell’intervista, Rettore ha espresso il suo risentimento verso Bertè, insinuando che quest’ultima potrebbe vederla come un ostacolo. Ha ironicamente affermato che, sebbene le avesse proposto di collaborare a un duetto, oggi non fosse più interessata perché considera Bertè “troppo vecchia” per tali progetti. Nonostante le tensioni, Rettore ha affermato di non nutrire rancore e di considerare la questione risolta, addirittura esprimendo un certo gradimento per una potenziale vittoria di Bertè al Festival di Sanremo.

Questa rivalità, alimentata da commenti e screzi passati, ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, rendendo le due artiste figure emblematiche della musica italiana. Rettore ha dichiarato che la sua posizione nei confronti di Bertè è cambiata ed è ora tutto chiuso, ma ha indicato come il passato continui a influenzare la loro relazione. In conclusione, l’intervento di Rettore a “La Vita in Diretta” ha messo in luce la complessità del loro rapporto, ricco di tensioni, rivalità e occasionali spunti di confronto artistico.