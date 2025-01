Donatella Rettore lancia frecciatine alla Bertè: “Troppo vecchia”

Negli ultimi giorni si sono riaccesi i riflettori sui conflitti tra icone musicali degli anni ’60, ’70 e ’80, in particolare tra Donatella Rettore e Loredana Bertè. In un episodio di “La Vita In Diretta”, Alberto Matano ha riaperto la questione, portando alla luce le dichiarazioni della Rettore che ha affermato come la Bertè non abbia mai speso parole positive nei suoi confronti. Donatella ha dichiarato di essere stata frequentemente criticata dalla Bertè, in particolare per il suo brano “Splendido Splendente”, di cui Loredana avrebbe parlato male.

Rettore ha chiarito che non ha mai litigato con Bertè, ma che l’addirittura con la Bertè presenta un atteggiamento ostile nei suoi confronti. Ha rivelato che alla fine del 2022 si sono incrociate senza scambiare parole, con Loredana che si è allontanata. La Rettore ha ricordato un episodio passato a Saint Vincent, dove si è scatenata una discussione riguardante Mimì, l’amica comune, e un’interpretazione maliziosa di un giornalista avrebbe alimentato la rivalità tra di loro.

Donatella ha enfatizzato il suo rispetto per Loredana, riconoscendone il talento e affermando di essere sua fan. Ha anche espresso il desiderio di un duetto con lei, insieme a Patty Pravo, immaginandosi cantare insieme come hanno fatto altri artisti in passato. Tuttavia, ha ironizzato affermando che attualmente non desidererebbe collaborare per via dell’età di Loredana, insistendo sul fatto che la Bertè sembri essere più concentrata su se stessa piuttosto che sulla loro possibile collaborazione.

La Rettore ha commentato la loro storia passata, confondendo rivalità e amicizia. Ha aggiunto che, nonostante le tensioni, sarebbe stata felice se la Bertè avesse vinto Sanremo. Ha infine toccato il punto di un episodio legale in cui, a seguito di un’accusa di invidia da parte della Bertè sulla vendita dei dischi, Donatella è stata querelata. Tuttavia, entrambi gli artisti sembrerebbero aver messo da parte le controversie, lasciando aperta la possibilità di un futuro incontro musicale.