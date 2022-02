Prime polemiche post Sanremo e riguardano Donatella Rettore e Amadeus. La cantante in un’intervista concessa a Il Messaggero ha criticato la Rai dicendo che avrebbe favorito Gianni Morandi nella serata cover in cui lui ha duettato con Jovanotti. Il motivo di queste dichiarazioni? La Rettore avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi, tra cui Kamikaze Rock n’ Roll, ma ha rivelato che le sarebbe stato impedito in quanto quel pezzo in particolare non faceva parte della storia di Sanremo. Donatella Rettore però ha fatto notare che anche i brani cantati da Morandi e Jovanotti non erano stati presentati al Festival.

“Mi hanno detto che quella canzone non faceva parte della storia del Festival. Ma se è per questo non ne facevano parte neppure Penso positivo, Ragazzo fortunato di Jovanotti e What A Feelin’ di Irene Cara, cantata da Elisa. E poi mi hanno detto che non potevo cantare canzoni che appartenevano al mio repertorio. Cosa che invece ha fatto Morandi. Figli e figliastri? Sì, certamente. E poi c’è da dire che io non sono un’istituzione come Morandi e Jovanotti. Alla fine abbiamo cantato Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Non c’è stato niente da fare. Mi hanno detto che era una canzone più divertente. Evidentemente Rai1 doveva promuovere il film su Caterina Caselli”.

Amadeus replica a Donatella Rettore.

Durante l’ultima conferenza stampa di Sanremo Amadeus ha raccontato la verità dietro alla mancata performance delle hit di Donatella Rettore: “È vero che Rettore nella serata cover avrebbe voluto fare un medley dei suoi successi, ma non è vero, come ha detto, che sia stato io a dirle ‘no’. Credo che Ditonellapiaga non fosse d’accordo perché voleva fare altre cose: il ‘no’ è partito dall’interno della coppia artistica. Sarei stato felicissimo, non ho mai precluso alcuna possibilità .Donatella Rettore è un’artista forte, di temperamento… ma quel che ha detto non corrisponde al vero“.

Quindi se il medley è saltato è per una scelta di ditonellapiaga? Qualcuno citofoni a Donatella Rettore…



C’è una nuova polemica post-#Sanremo2022, oltre a quella di Sabrina Ferilli.

Rettore sostiene che le abbiano vietato di presentare un medley delle sue canzoni nella serata delle cover, come Gianni Morandi.

La risposta di Amadeus: pic.twitter.com/iYXVhpDeQv — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) February 6, 2022

Rettore ha affermato che per la serata cover aveva proposto sue canzoni per il medley ma è stato rifiutato. Amadeus “Non è così. Il suo manager può confermarlo. Voleva fare le sue canzoni, Ditonellapiaga no. Quel no non è mio” #Sanremo2022 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 6, 2022