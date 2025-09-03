Donatella Di Cesare in campo per il centrosinistra in Calabria

La professoressa Donatella Di Cesare ha annunciato ufficialmente la sua candidatura per le prossime elezioni regionali in Calabria attraverso i suoi canali social. Partecipando con le liste di Alleanza Verdi e Sinistra – Sinistra Italiana, sarà capolista insieme a Mimmo Lucano nella Circoscrizione Sud (provincia di Reggio Calabria) e nella Circoscrizione Nord (provincia di Cosenza).

Di Cesare ha accolto l’invito di Alleanza Verdi e Sinistra, confermando la sua adesione alla coalizione di centrosinistra e il suo sostegno a Pasquale Tridico, candidato presidente del fronte progressista. Ha sottolineato l’importanza del voto della comunità per contribuire alla vittoria della coalizione.

Nel suo messaggio, ha delineato la sua visione per il futuro della Calabria, evidenziando la necessità di un cambiamento radicale. Ha dichiarato che la regione deve superare le difficoltà causate dalla destra e recuperare la dignità basata su lavoro, salute, cura e cultura. Con un messaggio di speranza, ha affermato che la Calabria ha bisogno di ritrovare la fiducia e la speranza nel futuro.