Donare sangue agli animali: il nuovo progetto di Pisa

Il Servizio di Medicina Trasfusionale Veterinaria presso l’Ospedale Didattico Veterinario ‘Mario Modenato’ di Pisa ha lanciato un’importante iniziativa per promuovere la donazione di sangue tra gli animali. Questa campagna mira a sensibilizzare i proprietari di cani e gatti, affinché considerino la possibilità di far donare il proprio animale, contribuendo così alla salute di altri animali bisognosi.

Il servizio, parte del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, sottolinea l’importanza delle trasfusioni nel trattamento di varie patologie e situazioni di emergenza. I donatori possono garantire una riserva di sangue per gli animali malati o feriti, sostenendo in tal modo il lavoro veterinario nel salvare vite.

La campagna prevede anche incontri informativi e momenti di raccolta, durante i quali gli operatori spiegheranno i benefici della donazione e come avviene il processo. Gli animali idonei per la donazione devono avere un’età compresa tra i 1 e i 7 anni, pesare almeno 25 kg e godere di buona salute.

I proprietari interessati possono contattare l’ospedale per maggiori informazioni e per verificare la possibilità di partecipare a questa nobile causa. La donazione di sangue veterinario rappresenta un gesto semplice ma fondamentale, che può fare la differenza nel recupero di molti animali in difficoltà.