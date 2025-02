Donald Trump Jr. denunciato a Venezia: la Regione Veneto lo sostiene ‘Era autorizzato’

Donald Trump Jr. ha partecipato a una battuta di caccia nell’area protetta di Venezia il 25 novembre, avendo ricevuto l’autorizzazione dalla Regione Veneto. Tuttavia, la sua presenza ha suscitato polemiche, soprattutto dopo la denuncia del consigliere dei Verdi Andrea Zanoni riguardo il potenziale abbattimento di specie protette. A seguito delle proteste, la Regione ha chiesto alla polizia provinciale di indagare sulla situazione.

L’assessore alla Caccia e Pesca della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, ha confermato che Trump Jr. era nella lista di cacciatori autorizzati e che la richiesta del tesserino regionale per la stagione venatoria 2024-2025 era stata ufficialmente presentata, rispettando l’iter burocratico necessario anche per i cacciatori stranieri. Nonostante ciò, i video della sua esperienza di caccia, diventati virali, hanno sollevato forti reazioni da parte degli ambientalisti e della politica.

La Regione ha sollecitato un’indagine formale, evidenziando la possibilità che siano state abbattute specie protette. La denuncia di Zanoni ha fatto risalire il caso dal Consiglio regionale al Parlamento, coinvolgendo anche il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, che ha dichiarato di attendere ulteriori rapporti per chiarire la situazione.

Nel video, pubblicato da The Global Hunt for Adventure, Trump Jr. appare mentre caccia anatre nella Valle Pirimpiè, una zona con restrizioni dell’UE. Zanoni ha specificato che nel filmato è presente una Casarca, una specie rara di anatra, sottolineando così le preoccupazioni riguardo la legalità dell’attività venatoria condotta da Trump Jr. Inoltre, il Partito Democratico ha chiesto che non vengano concessi trattamenti di favore a causa della sua parentela con l’ex presidente.