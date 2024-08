Donald Trump ha fatto arrabbiare Celine Dion: il comunicato

Quello di Donald Trump è un vero talento, nessuno come lui riesce a fare gaffe e a far arrabbiare le star. Ancora una volta il team dell’ex presidente USA ha utilizzato un brano senza l’approvazione dell’artista e questa volta è toccato ad una delle canzoni più iconiche e famose della storia della musica leggera. Ad uno dei suoi ultimi comizi, Trump ha usato My Heart Will Go On, sui megaschermi infatti è stata trasmessa un’esibizione live di Celine Dion al Taking Chances World Tour: The Concert. I presenti hanno apprezzato, un po’ meno Celine, che quando ha scoperto l’accaduto ha chiesto al suo management di intervenire.

Donald Trump, il comunicato del team di Celine Dion.

Celine Dion e la sua squadra sono intervenuti per sottolineare come l’uso di My Heart Will Go On non sia mai stato approvato dall’artista o della sua casa discografica. Al momento Trump e il suo team non hanno risposto, ma la figuraccia è servita… ancora una volta.

“Oggi, il management team di Celine Dion e la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc., sono venuti a conoscenza dell’uso non autorizzato del video, della registrazione, dell’esibizione musicale e dell’immagine di Celine Dion che canta “My Heart Will Go On” a un comizio della campagna di Donald Trump / JD Vance nel Montana. Questo uso non è in alcun modo autorizzato: Celine Dion non approva questo o altri usi simili. …E davvero, QUELLA canzone?”

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024

Non è la prima volta che il nome di Celine viene accostato a quello di Trump. Il tycoon nel 2016 ha invitato la Dion, così come Lady Gaga, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Billy Joel, Britney Spears e Justin Timberlake ad esibirsi alla sua cerimonia di insediamento e tutti gli hanno risposto di no. Non stupisce infatti che Trump non perda occasione per attaccare alcuni di questi nomi, in particolare Lady Gaga.