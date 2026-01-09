9.2 C
Donald Trump e il peso negli Stati Uniti

Da stranotizie
Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha discusso della sua salute e della sua forma fisica in un’intervista al New York Times. Nonostante abbia affermato di stare meglio ora di 20 anni fa, Trump deve fare i conti con alcuni problemi di salute, tra cui problemi venosi cronici alle gambe. Recentemente, si è sottoposto a una Tac addominale che non ha evidenziato problemi. La sua alimentazione, che include spesso hamburger e patatine, non aiuta il suo fisico.

Trump ha anche parlato della possibilità di utilizzare farmaci per dimagrire, noti come “fat drugs”. Ha ammesso di non averli presi in passato, ma di probabile utilità. Il presidente è alto circa 1,90 metri e ufficialmente pesa 101 chili, il che lo colloca tra i soggetti sovrappeso. Questo dato risale all’ultimo controllo della bilancia. In passato, con un peso di circa 110 chili, Trump era considerato obeso secondo i parametri dei Centers for Disease Control and Prevention.

