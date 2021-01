Nel 2017 tutte le celebrità più grandi hanno gentilmente declinato l’invito di Donald Trump ad apparire alla sua cerimonia di insediamento. L’ex Presidente degli Stati Uniti c’ha riprovato la scorsa estate, quando ha chiesto a Britney Spears, Lady Gaga, Taylor Swift e molte altre cantanti di registrare dei messaggi per dare speranza agli americani. Anche in quel caso però l’amministrazione Trump si è beccata un sonoro ‘no’ da tutte le popstar contattate. Durante i suoi comizi però il tycoon ha attaccato più volte la Germanotta, dicendo anche che avrebbe potuto raccontate molte storie poco carine sul suo conto.

Adesso – stando a quello che riporta il Washington Post – pare che Trump sia nero con Gaga e JLo perché si esibiranno alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, mentre le star di Hollywood hanno dato forfait alla sua.

Caro Donald…



One person close to Trump said that, even with all that was going on, he was particularly upset that Lady Gaga, Jennifer Lopez, Tom Hanks and other stars agreed to perform as part of Biden’s inaugural celebrations. Celebrities boycotted his inauguration. https://t.co/42l9YkxNhT

