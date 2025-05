Donald Trump è arrivato ad Abu Dhabi per l’ultima tappa del suo viaggio d’affari in Medio Oriente. Prima di questa visita, il presidente degli Stati Uniti ha trascorso 24 ore in Qatar, dove ha siglato importanti accordi economici e di difesa. Ha inoltre espresso ottimismo riguardo a un possibile accordo sul nucleare con l’Iran, auspicando la mediazione di Doha.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com