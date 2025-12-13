Donadoni parla prima di Spezia-Modena

Il tecnico Roberto Donadoni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Modena. Ha affermato che la squadra ha lavorato bene nonostante la settimana sia stata un po’ più corta a causa della partita giocata lunedì. Tuttavia, ci sono stati alcuni problemi di salute, come il caso di Vignali, che ha avuto una linea di febbre. Donadoni ha anche parlato di Esposito, che è tornato ad allenarsi con la squadra dopo quasi due mesi di assenza.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di non adagiarsi dopo due vittorie consecutive e di continuare a lavorare per migliorare. Ha anche parlato della competizione nel gruppo, affermando che è necessaria per ottenere i risultati desiderati. Donadoni ha inoltre discusso delle condizioni di alcuni giocatori, come Soleri, che è tornato ad allenarsi dopo un infortunio, e Wisniewski, che deve lavorare per migliorare le sue lacune.

Il tecnico ha anche parlato della partita contro il Modena, affermando che sarà una sfida difficile e che la squadra deve essere compatta e unita per affrontarla. Ha anche discusso della possibilità di cambiare la tattica in futuro, ma ha affermato che ciò richiederà tempo e la disponibilità di tutti i giocatori. Infine, Donadoni ha parlato del mercato e del dialogo con il Presidente e il Direttore, affermando che stanno analizzando le strategie da adottare per gennaio.