Donadei esagera contro Oriana, reazione disgustosa e web in rivolta: “Squalificatelo”

Oriana Marzoli da giorni sta subendo degli attacchi davvero spiacevoli nella casa del Grande Fratello Vip, la spagnola è nel mirino di diversi gieffini, da Davide Donadei e Antonella Fiordelisi a Wilma Goich.

Queste sono solo alcune delle frasi che sono state rivolte a Oriana nell’ultima settimana: “Lei ha bisogno dell’odore degli uomini”; “Si butta addosso a tutti”; “godi, godi, fai godere in tanti modi”; “salta da un uomo all’altro”; “in quale letto si butterà adesso?”; “ha toccato il pistolino“; “Io odio Oriana“. Ed è chiaro che se Oriana fosse stata un uomo al massimo si sarebbe sentita dare dello ‘sciupafemmine’ o del ‘latin lover’.

Davide Donadei sotto accusa: scoppia la polemica sul web.

Appena entrato al GF Vip Davide Donadei ha subito puntato Oriana, tanto che durante il suo ingresso le ha detto: “Sei più bella e sensuale dal vivo“. La Marzoli però non se l’è filato di striscio e nel giro di qualche giorno l’ex tronista ha iniziato ad attaccare la spagnola usando anche parole pesanti come: “Guardate che lei è il male! Sì, secondo me quella è proprio il male. Non può essere reale, non è vera, è il male questa. Lei è una cosa incommentabile. […] Odio Oriana, non la sopporto“.

Ieri sera però potrebbe essere successo qualcosa di molto più grave. Oriana e Luca erano in salone e giocavano facendo la lotta, quando ad un tratto lei ha urlato: “Oddio non respiro“. Appena un secondo dopo Donadei dalla cucina ha detto: “Magari“. Abbiamo la certezza che fosse rivolto a Oriana? No, ma il tempismo è lo stesso di Elenoire Ferruzzi e il suo sputo dopo il passaggio di Nikita.

Intanto sui social è scoppiata la polemica e c’è anche chi chiede la squalifica: “Chiedo la squalifica subito, questo va oltre il gioco questo è odio. Grande Fratello, è grave quanto la frase di Ginevra e la bestemmia”. “Questa roba è da squalifica. Ma che cavolo ti dice il cervello?”. “Su certe cose ci si può passare sopra, su questo no“.

Oriana giocando con Luca: “non respiro”

Davide: “Magari” S Q U A L I F I C A. E non esiste altro.#gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/IwoPMk48kU — ✨thank you, next✨ (@thank_you_18) January 18, 2023

ORIANA: “NON RESPIRO”

DAVIDE dalla cucina: “MAGARI”

Ditemi che era riferito ad altro e non a quanto detto da Oriana, perché sarebbe gravissimo e disgustoso. #GFVIP — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) January 18, 2023