“È una vicenda dolorosa, perché era un prete come me e aiutava i più bisognosi, e non va strumentalizzata da chi sfrutta queste tragedie”. È il commento di don Vitaliano della Sala all’Adnkronos a proposito dell’omicidio di ieri a Como di don Roberto Malgesini da parte di un cittadino tunisino. “Dobbiamo mettere in conto questo tipo di episodi, è il rischio del mestiere e non lo dico per sminuire il fatto. Noi facciamo di tutto per aiutare questa gente disperata, italiani e stranieri, che purtroppo vivono in una situazione di povertà economica”, dice il sacerdote vicino alle istanze no global, che poi manda un messaggio: “Qualcuno ha strumentalizzato la vicenda ma penso che il prete ucciso a Como avrebbe detto ‘non accanitevi’. Si fanno le solite polemiche politiche: destra e sinistra dovrebbero mettere in atto idee concrete per aiutare queste persone attraverso un confronto per risolvere così i problemi”.

