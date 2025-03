DON TOLIVER: Concerto esclusivo a Milano il 13 giugno [Dettagli e Biglietti]

Don Toliver torna in Italia per un’unica data: il 13 giugno 2025 al Carroponte di Milano. L’artista, con oltre 11 miliardi di stream a livello globale, si esibirà nel nostro paese in seguito al successo del suo album “Hardstone Psycho”, pubblicato il 14 giugno 2024. Questo disco include brani acclamati come “Deep In The Water” e “Bandit”, quest’ultimo campione di “One More Hour” dei Tame Impala, che ha conquistato la top 10 della Hot Rap Songs di Billboard e anche la top 40 della Hot 100.

Negli ultimi tempi, Toliver ha collaborato con artisti di spicco come Speedy, j-hope e Pharrell Williams nel singolo “LV Bag”, esibito durante la sfilata di Louis Vuitton Menswear a Parigi. Questa collaborazione rafforza ulteriormente il suo status come icona globale nel campo della musica e della moda.

Dopo il successo dell’album “Love Sick” del 2023, che ha visto la partecipazione di nomi del calibro di Justin Bieber, Future, Lil Durk, Kali Uchis e WizKid, Don Toliver è pronto a sorprendere nuovamente il pubblico con il suo stile distintivo, che fonde influenze hip-hop, R&B e psichedelia.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, gli interessati possono visitare i siti di Ticketmaster e Vivaticket. Non perdere l’occasione di assistere a questo evento imperdibile.