Don Patriciello contro Report: polemiche su Caivano e il Parco Verde tra accuse e repliche

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, ha espresso il suo disappunto riguardo al servizio di Report sul Parco Verde, trasmesso recentemente. Il sacerdote critica la modalità di presentazione della sua intervista, che a suo avviso altera il suo punto di vista sulla situazione. Secondo Don Patriciello, il montaggio del servizio avrebbe rimosso contesti importanti, riducendo il suo messaggio a uno stralcio poco rappresentativo.

Il servizio in questione ha affermato che lo sgombero di 36 famiglie che occupavano abusivamente appartamenti al Parco Verde non avrebbe portato a risultati significativi. Report sostiene che i boss locali siano stati semplicemente trasferiti in altre abitazioni nella zona. L’inchiesta, redatta da Luca Chianca, ha anche esaminato la gestione del nuovo centro sportivo, frutto di un investimento governativo di 13 milioni di euro, che ha portato alla ristrutturazione di strutture tra cui piscina e campi sportivi, ma ha escluso le associazioni locali dall’uso delle stesse.

Don Maurizio ha spiegato che, malgrado le difficoltà, ha ricevuto promesse di supporto, compreso un “corridoio privilegiato” per i bambini del Parco Verde. Tuttavia, ha sottolineato che il suo punto di vista non è stato rappresentato in modo equo. Rivolgendosi a Ranucci, ha criticato il metodo del “taglia e incolla”, che, a suo dire, offre ai telespettatori solo una visione parziale della realtà. Ha messo in evidenza come sia facile manipolare i materiali a disposizione per far esprimere opinioni contraddittorie.

In risposta, Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha contestato le critiche di Don Patriciello, affermando che è ingiusto per il prete confrontare il lavoro della trasmissione con la messa. Ranucci ha chiesto chiarimenti riguardo alle affermazioni di falsità o manipolazione e ha espresso disponibilità a correggere eventuali errori. Ha concluso il suo intervento esprimendo rispetto e stima nei confronti di Don Patriciello, sottolineando la necessità di un confronto costruttivo.