Don Natale Santonocito Scomunicato: Il Parroco di San Cesareo Affronta Bergoglio

Don Natale Santonocito, parroco di San Cesareo in provincia di Roma, è stato scomunicato dopo aver dichiarato in video pubblicati su YouTube e Facebook che Papa Francesco non è il Santo Padre. La scomunica, comunicata dal vescovo di Tivoli e Palestrina, monsignor Mauro Parmeggiani, è stata emessa a seguito di un processo penale extragiudiziale, confermando che Santonocito è incorso nella scomunica Latae sententiae.

Le sue affermazioni negative nei confronti del Pontefice sono iniziate l’8 dicembre 2024, momento in cui il vescovo ha imposto al parroco “limitate facoltà ministeriali in via cautelativa”. Nonostante ciò, Don Santonocito ha continuato a divulgare le sue teorie, ribadendo le sue posizioni in un video pubblicato il 14 dicembre. Durante l’udienza del 17 dicembre, ha nuovamente confermato le sue affermazioni.

A seguito della scomunica, al sacerdote è vietato celebrare l’Eucaristia e gli altri sacramenti, ricevere sacramenti, amministrare sacramentali e partecipare attivamente a cerimonie liturgiche. Inoltre, non può esercitare alcun ruolo o funzione ecclesiastica.

Dalla Curia Vescovile è stato comunicato che la scomunica serve a proteggere i fedeli, invitandoli a esercitare un “sano discernimento” per evitare qualsiasi coinvolgimento nelle attività di Santonocito e nel seguire i suoi insegnamenti considerati eretico-scismatici.