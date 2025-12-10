Don Milani a Vicchio

Il Teatro Cinema Giotto di Vicchio ospiterà la proiezione pubblica del nuovo docufilm “DonMilani Domani. Tutto è possibile” il 12 dicembre alle ore 21. Il docufilm, diretto da Giovanna M. Carli, unisce cinema, ricerca storica e musica originale in un racconto potente e attuale dedicato alla figura di don Lorenzo Milani e al suo messaggio educativo.

Giovanna M. Carli, docente e storica dell’arte, regista e autrice, propone una riflessione contemporanea sull’eredità del priore di Barbiana attraverso un linguaggio filmico rigoroso ma profondamente poetico. Il docufilm include un’introduzione di Rosy Bindi e gli interventi di numerosi protagonisti della vita culturale, sociale e civile.

La colonna sonora originale è stata composta da Giovanni Tancredi Tafani, un giovane compositore e saxofonista italiano. Le sue partiture accompagnano e amplificano la narrazione con una sensibilità contemporanea e una sorprendente maturità espressiva. In occasione della proiezione, Tancredi suonerà al sax dei brani dedicati al Priore di Barbiana.

Saranno presenti gli allievi di don Milani, Fiorella Tagliaferri e Piero Cantini, e volontari della Fondazione don Lorenzo Milani. Interverranno, prima della proiezione, Francesco Tagliaferri, Sindaco di Vicchio, e il Parroco don Maurizio Pieri. L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Don Lorenzo Milani e con il Gabinetto Scientifico Letterario “G. P. Vieusseux”, con il Patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Vicchio. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è consigliata su EventBrite.