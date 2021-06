I rumor hanno iniziato a circolare la scorsa settimana e adesso è arrivata la conferma: Terence Hill lascerà definitivamente Don Matteo. A spiegare il motivo dell’addio dell’attore 82enne c’ha pensato il figlio Jess. L’uomo ha dichiarato a Di Più Tv che suo papà non se la sente più di partecipare a grandi progetti che lo tengono mesi lontano dalla sua famiglia.

“Mio padre adesso sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”.

In effetti dobbiamo ricordarci che anche se è in forma e sembra molto più giovane della sua età, Terence Hill ha più di 80 anni ed ha tutto il diritto di riposarsi un po’.

Il figlio di Terence Hill, Jess, conferma a #DiPiu: “Terence lascerà #DonMatteo. Queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”#DonMatteo13 pic.twitter.com/Reodw21Vgn — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 8, 2021

Raoul Bova conferma l’ingresso in Don Matteo: “Un omaggio a Terence Hill”.

“Su Don Matteo non possiamo ancora dare un giudizio, un parere perché comunque è stata un’idea della Rai e del produttore quella di pensare a questa ipotesi, di un omaggio nei confronti di Terence Hill. Ci sarà questo inserimento, ma stanno scrivendo e cercando di rispettare le sensibilità di tutti gli spettatori che amano Terence Hill. Entriamo in punta di piedi. Gli sceneggiatori stanno ancora scrivendo e trovando il modo per fare questo passaggio al meglio”.

“Don Matteo è un’istituzione, c’è un grande affetto nei confronti di un attore che ha dato tutto per questo ruolo, è come se fosse il papà d’Italia, è stato proprio Terence Hill a dare l’ok per la decisione dell’attore e questo non può che rendermi felice” Raoul Bova #DonMatteo13 pic.twitter.com/VT1FGbhz6l — Piper Spettacolo Italiano (@AlbertoFuschi) June 7, 2021