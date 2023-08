Don Matteo 14, un matrimonio in vista? L'indizio

Un matrimonio in Don Matteo 14? L’indizio social, sulla popolarissima fiction di Rai 1, arriva dal profilo Instagram di Nathalie Guetta, la ‘perpetua’ della serie tv che ora ruota attorno alla figura di Raoul Bova, erede di Terence Hill. L’attrice ha pubblicato la foto che la ritrae con Nino Frassica: il maresciallo Cecchini la tiene in braccio, mentre Natalina – il personaggio interpretato da Nathalie Guetta – indossa quello che appare a tutti gli effetti un abito da sposa e tiene in mano un bouquet di fiori. “È stato un matrimonio breve ma difficile”, il messaggio abbinato alla foto.