Don Jio: Way Out

Dal 12 dicembre sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Way Out”, il nuovo album di Don Jio dal quale è estratto l’omonimo singolo in radio. “Way Out” è la canzone più pop composta da Don Jio ed è anche rappresentativa del messaggio che vorrebbe comunicare, tanto da essere il titolo dell’album. Benché il testo sia dedicato a una cara amica del passato, la canzone parla di Don Jio in prima persona.

Il brano vuole dare speranza e coraggio alle persone che nascono in una piccola città, dalla mentalità limitata. L’artista si rivolge in particolare alle persone “queer”, intese come persone differenti rispetto alla maggioranza di chi le circonda. Queste persone si sentono diverse, non valorizzate, poco importanti, sbagliate. La domanda è: ci sarà pure una via d’uscita? Il tempo la indicherà.

A queste persone piacerebbe fare grandi cose: scalare montagne, attraversare fiumi, combattere gangsters, cavalcare dragoni, cercare le emozioni, affrontare le difficoltà. Sono piccole persone in cerca di libertà, alla ricerca di un posto dove liberare i propri desideri, un posto per non vivere una bugia. Una voce esterna suggerisce che bisogna trovare dentro di sé la forza per affrontare la propria debolezza, essere pazienti e usare la propria immaginazione fino all’occasione che arriverà per evadere.

Il videoclip di “Way Out” rispecchia fedelmente il testo del brano, fungendo da metafora visiva della ricerca di speranza, coraggio e liberazione. Il video segue Don Jio mentre trova il coraggio di abbandonare la sua piccola città, un ambiente dalla mentalità limitata. La profonda trasformazione interiore dell’artista è resa visivamente attraverso il passaggio dal bianco e nero al colore, che simboleggia la realizzazione di un sogno e il raggiungimento della libertà.

“Way Out” è un progetto musicale che raccoglie tredici brani scritti lungo oltre un decennio, rappresentando così uno dei percorsi creativi più completi e stratificati di Don Jio. L’album unisce esperienze reali, visioni intime, ricordi, sogni e cambiamenti profondi, costruendo un racconto sonoro coerente e allo stesso tempo estremamente vario. L’album si colloca tra il pop, il cantautorato e l’alternative, con una forte inclinazione narrativa.

Gran parte delle tracce si fonda su arrangiamenti minimali che valorizzano pianoforte e archi, strumenti da sempre centrali nell’espressività di Don Jio. Accanto a queste sonorità intime, trovano spazio brani più dinamici, funky ed energetici, creando un equilibrio fra introspezione e slancio emotivo. Il filo conduttore dell’intero progetto è il concetto ottimistico di possibilità di “via d’uscita”: la ricerca di libertà, il bisogno di autenticità, il desiderio di evoluzione.

I temi dell’amore, della fine delle relazioni, della rinascita, della resilienza e della scoperta personale emergono costantemente nei testi, sempre ispirati a episodi reali della vita dell’artista. un progetto che riflette una crescita personale e artistica evidente, e che invita l’ascoltatore non solo a seguire una storia, ma anche a riconoscere la propria. Ogni traccia è un tassello di un percorso emotivo più grande.

L’album restituisce un’immagine autentica di Don Jio: un artista che usa la musica come specchio e come forza espressiva, che non teme di raccontare in modo diretto il proprio mondo interiore e che trasforma esperienze intime in un linguaggio universale. “Way Out” non è semplicemente una raccolta di canzoni, ma una cronologia emozionale. Don Jio ha già pubblicato sette singoli dell’album che sta uscendo, e ha realizzato tutti i relativi video da solo, semplicemente con il suo iPhone 11 Pro.