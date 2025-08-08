Don Gregorio Vitali rompe il silenzio sul delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco continua a suscitare interesse e discussione, specialmente dopo la recente riapertura delle indagini sul caso. In questo contesto, don Gregorio Vitali ha rilasciato la sua prima intervista per chiarire la sua posizione rispetto ai legami con gli scandali legati al Santuario della Madonna della Bozzola.

La questione si anima con l’ipotesi che l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, possa essere stato orchestrato da un’organizzazione criminale. Si sospetta che Chiara sia stata eliminata per aver scoperto informazioni compromettenti. Nella sua dichiarazione, don Vitali ha categorizzato queste voci come infondate, evidenziando il dolore che tale associazione ha comportato per lui. Ha quindi evocato la giustizia divina, affermando: “Invoco su chi parla di me la giustizia divina”.

Da quando il caso è tornato sotto i riflettori, il nome di Vitali è stato spesso accostato alla vicenda, aggravato dall’isolamento del DNA di Andrea Sempio, ora sotto indagine, rinvenuto sulle unghie della vittima. La difesa di Sempio, rappresentata dall’avvocato Massimo Lovati, sostiene che Alberto Stasi, condannato nel 2015 per l’omicidio, sarebbe innocente e che la sua confessione sarebbe stata estorta sotto minaccia.

L’omicidio di Chiara, 26 anni al momento della tragedia, resta avvolto nel mistero. I pubblici ministeri stanno cercando di ricostruire gli eventi di quel fatidico 13 agosto, in un tentativo di fare chiarezza su una delle pagine più oscure della cronaca italiana.