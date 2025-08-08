27.4 C
Roma
sabato – 9 Agosto 2025
Attualità

Don Gregorio Vitali rompe il silenzio sul delitto di Garlasco

Da StraNotizie
Don Gregorio Vitali rompe il silenzio sul delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco continua a suscitare interesse e discussione, specialmente dopo la recente riapertura delle indagini sul caso. In questo contesto, don Gregorio Vitali ha rilasciato la sua prima intervista per chiarire la sua posizione rispetto ai legami con gli scandali legati al Santuario della Madonna della Bozzola.

La questione si anima con l’ipotesi che l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, possa essere stato orchestrato da un’organizzazione criminale. Si sospetta che Chiara sia stata eliminata per aver scoperto informazioni compromettenti. Nella sua dichiarazione, don Vitali ha categorizzato queste voci come infondate, evidenziando il dolore che tale associazione ha comportato per lui. Ha quindi evocato la giustizia divina, affermando: “Invoco su chi parla di me la giustizia divina”.

Da quando il caso è tornato sotto i riflettori, il nome di Vitali è stato spesso accostato alla vicenda, aggravato dall’isolamento del DNA di Andrea Sempio, ora sotto indagine, rinvenuto sulle unghie della vittima. La difesa di Sempio, rappresentata dall’avvocato Massimo Lovati, sostiene che Alberto Stasi, condannato nel 2015 per l’omicidio, sarebbe innocente e che la sua confessione sarebbe stata estorta sotto minaccia.

L’omicidio di Chiara, 26 anni al momento della tragedia, resta avvolto nel mistero. I pubblici ministeri stanno cercando di ricostruire gli eventi di quel fatidico 13 agosto, in un tentativo di fare chiarezza su una delle pagine più oscure della cronaca italiana.

Articolo precedente
Banche italiane in crescita: utili record e commissioni elevate
Articolo successivo
HONOR 400 5G Smartphone 8GB/256GB, 200MP, AMOLED, Dual SIM
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.