Don Giovanni a Piacenza

Al Teatro Municipale di Piacenza è andata in scena l’opera “Don Giovanni” di Mozart. La regia di Andrea Bernard si concentra sul tema della disposofobia, ovvero l’accumulo o accaparramento compulsivo, che caratterizza il protagonista. Don Giovanni è un “collezionista” di donne, storie, oggetti e frammenti di vite altrui, che cerca di costruirsi un’identità attraverso ciò che possiede, senza mai riuscire a colmare il vuoto che lo caratterizza.

La lettura scenica è completata da un parallelo con la figura di Casanova, evocata con riferimenti a Venezia e alle gondole. La direzione di Enrico Pagano ha dato prova di saper dipingere un affresco drammaturgico-musicale interessante, ben assecondato dall’Orchestra Filarmonica Italiana e dal Coro del Teatro Municipale di Piacenza. La compagine vocale è stata valorizzata, con interpretazioni convincenti dei protagonisti, tra cui Markus Werba nel ruolo del titolo, Carmela Remigio nella parte di Donna Elvira e Claudia Pavone in quella di Donna Anna.

La qualità vocale è stata confermata anche dalla solida e variegata freschezza del Leporello di Tommaso Barea, della Zerlina di Désirée Giove e del Masetto di Alberto Petricca, completati da Renzo Ran nei panni del Commendatore. La seconda recita dell’opera ha ricevuto un bel successo di pubblico. L’opera è stata rappresentata anche il 23 e il 25 gennaio.