Gossip

Domenico e Benedetta di nuovo insieme in Italia

Dopo il Grande Fratello, lo show continua con Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi che sono di nuovo insieme. I due ex gieffini si sono ritrovati a Roma, dove Benedetta è andata a prendere Domenico alla stazione con la sua auto. Mentre guidava, Domenico ha ironizzato sul fatto che Benedetta abbia fatto tardi e che non sappia guidare bene.

Domenico ha pubblicato una Storia su Instagram in cui si diverte con la sua ironia, dicendo di aver aspettato mezz’ora in stazione e che Benedetta non sa guidare. Benedetta sta al gioco e appare divertita dai commenti ironici di Domenico. I due sembrano avere un ottimo rapporto dopo la dichiarazione d’amore fatta da Benedetta in semifinale, ma non è chiaro se si tratti solo di un’amicizia o ci sia altro.

Intanto, si parla di un possibile riavvicinamento tra Domenico e Valentina Piscopo, dopo che i due sono stati visti insieme al bar. Tuttavia, dopo aver rivisto Benedetta e Domenico di nuovo insieme, non è chiaro se Valentina sarà ancora disposta a ricomporre i pezzi. Inoltre, potrebbe esserci una reunion tra alcuni ex gieffini a Roma in vista di Capodanno, con la partecipazione di Grazia Kendi e Mattia Scudieri.

