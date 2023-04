Domenico Cecere morto per un infarto, l'ex portiere aveva 50 anni

Era cresciuto nelle giovanili del Napoli, di cui è stato terzo portiere in serie A nella stagione 1991-92. In carriera ha indossato numerose maglie

E’ morto all’età di 50 anni l’ex portiere Domenico Cecere. E’ stato colto da un infarto mentre si trovava a casa dei genitori a Carinola, in provincia di Caserta. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del cognato medico, presente al momento del malore accusato durante il pranzo. Era cresciuto nelle giovanili del Napoli, di cui è stato terzo portiere in serie A nella stagione 1991-92. In carriera ha indossato numerose maglie: Palermo, Nola, Turris, Bisceglie, Pescara, Fermana, Messina, Avellino, Cavese, Potenza, Gela e Siracusa.