Il cantante voleva paccare Zia Mara e non andare a Domenica In.

Willie Peyote è riuscito nella difficile impresa di inimicarsi mezzo mondo dello spettacolo in meno di 24 ore. Dopo aver bacchettato Ermal Meta, attaccato duramente Francesco Renga e lanciato una shade a Barbara d’Urso, il cantante ha anche rilasciato una dichiarazione bislacca su Domenica In.

In un’intervista concessa ieri a La Stampa l’artista ha confessato che avrebbe voluto ‘paccare’ Mara Venier: “Vabbè ormai è l’ultima volta che scrivo, concedetemelo. Voglio solo fare bene il pezzo, magari divertirmi nel farlo, farmi divertire un’ultima volta e poi ciao. Giù il sipario. L’ultima fatica vera sarà trovare una scusa buona per paccare Domenica In. Però a questa cosa penserò domani. Comunque vada grazie davvero”.

Alla fine la scusa Willie non l’ha trovata, perché poco fa si è presentato sorridente sul palco dello show di Zia Mara. Il cantante è sembrato perfettamente a suo agio ed ha scherzato con la conduttrice e i giornalisti. A me i sovversivi, gli str**zi, piacciono anche, ma quelli veri. Troppo comodo sparlare dei colleghi alle spalle o prendere le distanze da certe trasmissioni, per poi presentarsi sul palco con la coda tra le gambe. Detto questo, ricorderemo più le sue sparate che la sua musica a Sanremo.

I tweet sulle dichiarazioni di Willie su Domenica In.

Willie Peyote, colui che voleva trovare una scusa per non essere a #DomenicaIn oggi. “L’ultima fatica sarà trovare una scusa buona per paccare Domenica IN” (La Stampa). #Sanremo2021 — LALLERO (@see_lallero) March 7, 2021

Willie Peyote: “L’ultima fatica vera sarà trovare una scusa buona per paccare #DomenicaIn“. Fate arrivare questo screen a zia Mara: deve farlo nero in diretta. #Sanremo2021 pic.twitter.com/FqW14ek7nE — TrashBoy (@Trash___Boy) March 7, 2021

Spero che Mara chieda conto a Willie peyote di questo commento #DomenicaIn pic.twitter.com/VbUEh3WU6K — marti (@imgonnachaseit) March 7, 2021