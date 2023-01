Domenica In, uomo cade in diretta: reazione di Mara e Alessia Marcuzzi

Mara Venier nella puntata di ieri di Domenica In ha ospitato Alessia Marcuzzi e Luca Tomassini, che hanno parlato di Boomerissima. Nel bel mezzo dell’intervista si è sentito un tonfo e la conduttrice si è spaventata ed ha chiesto cosa fosse successo: “Ahia! Oddio, è caduto qualcuno, si è fatto male? Chi è? Un fotografo, ok è tutto a posto?”

Pare che un fotografo sia effettivamente scivolato, ma che non si sia fatto nulla di grave, infatti zia Mara – dopo essersi assicurata che fosse tutto ok – ha continuato con la sua intervista.

“Mi sono lanciata perché volevo che il programma fosse completo e che io diventassi più completa. Il direttore Coletta mi ha detto che mi voleva vedere in vesti diverse. Infatti mi sono buttata a cantare e ballare. Ho fatto capriole, il palo della lap dance, mi sono pure fatta dei lividi. Sono diventata ballerina grazie al mio direttore artistico Luca Tomassini. Lui è bravissimo e fa ballare anche un pezzo di legno.

Mi sono impegnata tantissimo per arrivare a ballare. Da luglio sono andata tutti i giorni in sala prove. Anche perché non potevo far sfigurare Luca Tomassini. – ha dichiarato Alessia a Domenica In – Poi amo ascoltare le storie di Luca, che negli anni 80 e 90 ha lavorato con i più grandi artisti, anche con Madonna.

Nella prima puntata ho ospitato anche Fiorello, che però ha fatto un caos con il mio numero. Adesso il mio numero ce l’ha tutta Italia. Devo dire che ho ricevuto migliaia di messaggi dolcissimi. Infatti ti dirò che lo tengo. Ho anche un altro numero adesso, ma tengo anche quello vecchio. Pensa che mi hanno anche messa in un gruppo per invitarmi a un matrimonio. Poi una bambina che si chiama Adele mi ha scritto cose dolcissime”.