Domenica In, oggi la puntata salta per un positivo al Covid nello staff. Non si terrà, quindi, l’edizione speciale in diretta di Santo Stefano del programma, condotto da Mara Venier su RaiUno. Al suo posto, ‘Il meglio di Domenica in’ con gli highlights delle scorse puntate.

Tra i protagonisti della diretta della puntata speciale erano previsti Il Volo, Stefano De Martino e alcuni dei protagonisti di “Ballando con le stelle”.