Domenica In, trattativa con Anna Oxa: “Problemi e cachet”

Nonostante il suo silenzio con i media, Anna Oxa è stata tra le artiste più chiacchierate del Festival di Sanremo 2023. L’artista AO poco dopo la fine della kermesse si è presentata da Francesca Fagnani a Belve e ci ha regalato un’intervista memorabile. Adesso la cantante potrebbe approdare anche da Mara Venier a Domenica In. A rivelare l’esistenza della presunta trattativa è Davide Maggio, che in passato ha anche avuto un botta e risposta con la Oxa (che potete recuperare in questo video di Witty).

Domenica In e le presunte trattative con AO.

“Non paga delle decine di migliaia di euro incassate per l’intervista a Belve, la Oxa vorrebbe ora accettare l’invito di Mara Venier nella sua Domenica In. La trattativa, tuttavia, ci risulta particolarmente ostica e sembrerebbe destinata a naufragare. Le ragioni sono sostanzialmente due e vanno a braccetto: la prima risiede nel cachet, la seconda nel contenzioso che l’artista ha con la TV pubblica. Non solo, infatti, la cantante avrebbe chiesto un cachet importante (si parla di 35mila euro) ma ospitare un’artista che ha questioni legali aperte con l’azienda si scontrerebbe con le policy di Viale Mazzini. Se, infatti, per Belve il problema non si poneva essendo lo show prodotto esternamente, per Domenica In, prodotto internamente da Rai, non sembra ci siano le intenzioni per ripetere l’eccezione fatta per Sanremo 2023.”

La discussione tra Davide Maggio e AO.

Nella finale di Amici 2016 Davide Maggio lanciò un shade all’artista AO: “Intanto volevo dire che ho portato della camomilla per Anna, ma poi l’ho dovuta usare per una congiuntivite. Non mi risponde? Ma sono anche io che non parlo con una persona che non si esibisce se nelle vicinanze ci sono dei cimiteri“.

L’artista Ao rispose tirando in ballo una presunta amica di ‘Di Maggio’: “Non voglio rispondere a lui, misura piccola, non può misurare una più grande. Se vuoi che poi ti rispondo, sicuramente una tua amica la mia amministratrice, ex, parlo con te sei tu Di Maggio? Adesso non sei importante per questo contesto. In questo contesto ci sono i ragazzi e dopo ti risponderò e sicuramente risponderò a una tua amica. Sei già seduto ne hai già fatte tante, sei già nella posizione“.