Domenica In, Selvaggia analizza Sonia e smonta le “giustificazioni”

Ieri sera a “Ballando con le Stelle” è andato in scena un acceso scontro verbale tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La concorrente ha menzionato il suo ex marito, un tema che ha suscitato la reazione di Selvaggia, che oggi ha ribadito il suo pensiero a “Domenica In”. Durante il programma di Mara Venier, Lucarelli ha criticato Sonia, sottolineando che la Bruganelli dovrebbe mantenere il suo “ruolo” anche se ciò la fa apparire antipatica.

Selvaggia ha detto che non è giusto che Sonia adesso si lamenti di avere problemi perché non è più sposata, visto che la Bruganelli non era molto apprezzata anche quando era la moglie di Paolo Bonolis. Ha esortato Sonia a smettere di cercare scuse e a mostrarsi più genuina e sincera, persino nel suo comportamento “sinceramente antipatico”. Secondo Lucarelli, Sonia ha scelto un certo ruolo e deve ora affrontarlo senza mostrarsi vulnerabile quando le cose si mettono male. Ha evidenziato che quando Bruganelli non riceve consensi, apparente in difficoltà, tira fuori scuse legate alla figlia adolescente e alle sue inesperienze di ballo, mentre deve continuare a interpretare il suo ruolo.

Selvaggia ha quindi sottolineato l’incoerenza di Sonia, che prima esprime commenti velenosi e poi si fa vittima delle critiche. Ha paragonato il proprio approccio a quello della Bruganelli, suggerendo che mentre Lucarelli si comporta da ‘predatore’, Sonia si comporta come una ‘iena’, evidenziando così una disparità nei loro ruoli.

Lucarelli ha espresso la convinzione che Sonia stia affrontando difficoltà nel ruolo di concorrente, dato che è abituata a ricevere giudizi come opinionista e produttrice, piuttosto che a essere esaminata. Questo nuovo aspetto di Sonia risulta inaspettato per il pubblico e i giudici, mostrando una versione di lei che contrasta con l’immagine abituale. Per Selvaggia, la Bruganelli deve perseverare nel suo percorso e spera che non venga eliminata, in quanto la sua presenza è considerata importante per il programma “Ballando con le Stelle”.