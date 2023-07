Domenica In, novità della nuova edizione (l’ultima con Mara Venier?)

A settembre Mara Venier tornerà per la quindicesima volta al timone della sua amata Domenica In. Quest’anno per la trasmissione di Rai Uno dovrebbe esserci una novità davvero interessante. Secondo il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Candela, dalla prossima settimana dovrebbero iniziare i casting per il pubblico parlante: “Domenica In cerca pubblico parlante (Arena style?). Tra qualche giorno iniziano i provini“.

Domenica In cerca pubblico parlante (Arena style?). Tra qualche giorno iniziano i provini. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 14, 2023

Domenica In, l’ultimo anno di Mara Venier: “Questo per me è l’ultimo, sono arrivata già a quindici”.

Ma pubblico parlante a parte, pare che questa sarà l’ultima edizione della trasmissione domenicale con Mara Venier come conduttrice. In un’intervista rilasciata la settimana scorsa a La Presse, zia Mara ha dichiarato che questo per lei è l’ultimo anno (ma ci dobbiamo credere davvero?).