Domenica In, Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime: il motivo

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma campione di ascolti della domenica condotto da Mara Venier. Molti sono stati gli ospiti presenti in trasmissione. Tra questi non possiamo non citare Anthony Delon, figlio di Alain e Nathalie Delon. Proprio durante l’intervista all’uomo, la padrona di casa non è riuscita a trattenere le lacrime e si è resa protagonista di un momento molto commovente e particolare. Scopriamo insieme cosa è successo.

Anthony Delon è stato uno degli ospiti della puntata di Domenica In andata in onda ieri. Qui l’artista si è messo a nudo, ripercorrendo non solo la sua carriera ma anche i momenti più importanti della sua vita privata, raccolti in un’autobiografia. Nel dettaglio, Anthony Delon ha parlato del rapporto difficile con suo padre e della lontananza dalla mamma.

Domenica In, Anthony Delon fa commuovere Mara Venier: il motivo

Ospite dell’ultima puntata di Domenica In andata in onda, Anthony Delon ha fatto alcune confessioni che hanno fatto scendere le lacrime alla padrona di casa. In particolar, parlando di sua madre, l’artista ha raccontato che, dopo essere diventata nonna, ha cercato di dare ai suoi nipoti quello che non era riuscito a dare ai suoi figli.

Proprio in questo momento Mara Venier si è resa protagonista di un momento davvero particolare. La padrona di casa, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime e davanti a tutti ha confessato:

Nell’amore non dovrebbe esserci dolore, ma spesso c’è […] Sono un po’ emozionata, perché quando hai detto che tua mamma ha cercato da nonna di riempire quello che a volte da mamme non facciamo, è qualcosa che mi tocca il cuore, ed è quello che sto facendo io.

In quel momento tutti i presenti si sono lasciati andare ad un lungo applauso nei confronti della conduttrice per esprimerle tutti il loro conforto e la loro vicinanza.